Nesta quarta-feira (20), Rosiane Pinheiro participou do "Auê", programa de entretenimento do iG Gente e relembrou de a época em que esteve em "A Fazenda 14". A dançarina opinou sobre um episódio que marcou a edição: a expulsão de Tiago Ramos e Shay. Ela também comentou sobre a participação do ex-Casamento Ás Cegas no Paiol do programa deste ano.



No bate-papo, Rosi afirma que Shay não deveria ter recebido uma segunda chance da Record e que se Tiago estivesse lá renderia mais ao público. "Se o Tiago já estivesse lá dentro, as coisas não estariam tão calminhas, de briancadeirinha", diz ela.



Em seguida, ela contesta a expulsão dos ex-peões de "A Fazenda 14". Ele saíram do programa após protagonizarem um briga com empurrões e cotoveladas. "Para quem estava assistindo ao vivo, como eu, eu fiquei voltando a imagem e não consegui enxergar essa agressão. Na parte do Shay, ele já foi no supercílio do Tiago. Mas ninguém quis apurar isso e resolveram colocar ambos para fora. Acredito que foi injustiça sim, que ele podia ter rendido muito se fosse até o final, e que ele não agrediu", opina.



Rosi ainda defendea Tiago ao dizer que se ele voltasse para "A Fazenda" não saíria em "um carro de polícia", como Shay comentou no paiol. A ex-peoa declara que o ex-padradto de Neymar era, extremamente, educado e um grande amigo.



Vale lembrar que Shay disputa, com 10 paioleiros, quatro vagas no elenco oficial de "A Fazenda 15". O público que irá decidir quais peões entrarão na sede na próxima quinta-feira (21).



