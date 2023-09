Reprodução/Globo - 20.09.2023 Poliana Abritta apresenta o 'Fantástico' desde 2014





Poliana Abritta falou dos 50 anos do "Fantástico" durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (20). Apresentadora do programa desde 2014, a jornalista duvidou que a Globo aprovaria que a atração fosse comandada por duas mulheres após a saída de Tadeu Schmidt.



Abritta mencionou o questionamento sobre a decisão da emissora ao relembrar quando o apresentador deixou o programa dominical em 2021, para apresentar o "BBB" no ano seguinte. A apresentadora é amiga de longa data de Schmidt e citou a emoção por não trabalhar mais com o colega.





"Quando soube que o Tadeu ia sair, primeiro eu chorei. Depois, pensei quem vai ser [que vai apresentar o programa com ela]", declarou. Poliana assumiu que o nome de Maju Coutinho, com quem comanda o "Fantástico" até hoje, foi o primeiro imaginado por ela, mas a jornalista não esperava que a Globo deixasse duas mulheres no comando do programa.

"O nome que vinha a minha cabeça era o da Maju, mas não sabia que existia a possibilidade, naquele momento e pensamento, do avanço de colocar duas mulheres. O formato era um casal. Pensei: 'Ah, não vão botar [a Maju]'. Fiquei quieta, essa decisão não passava por mim. Quando soube que era a Maju, parece que alguém foi lá dentro da minha cabeça e buscou o único nome que achei que devia vir no lugar do Tadeu", disse.







+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: