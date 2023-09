Reprodução/Instagram The Town: Liam Payne cancela apresentações na América do Sul

Liam Payne recebeu alta após passar um pouco mais de uma semana internado em um hospital de Milão, Itália. O artista estava passando férias ao lado da namorada, Kate Cassidy, com quem comemorou um ano junto.

A internação aconteceu por causa de uma grave infecção renal. Por causa do problema, Liam teve que cancelar a turnê pela América Latina, que incluía um show no The Town, festival que aconteceu durante dois finais de semana.

A dor se tornou insuportável, e mesmo de férias, o cantor foi levado para um hospital na Itália, onde fez o tratamento necessário para a infecção renal.

No Tik Tok, a namorada de Liam postou um vídeo onde tranquilizou os fãs. "Ele está muito melhor. Ele saiu do hospital e está em boas mãos", disse enquanto se arrumava para um desfile em Londres.





