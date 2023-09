Reprodução/Ivan Remonte No aniversário, Gracyanne Barbosa revela gosto sexual

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para agradecer as mensagens que recebeu no seu aniversário de 40 anos e dividiu com os seguidores um gosto íntimo.

Com um ensaio sensual, a influenciadora fitness posou com uma lingerie vermelha enquanto recebia um ovo de galinha na boca e era enforcada.





"Não sei o que amo mais um ovo na boca ou uma enforcad@ no pescoço", escreveu ela no final da legenda.

Na publicação, a esposa de Belo celebrou o novo ciclo de vida. "Gratidão por mais um ano de vida! Que esse novo ciclo, seja repleto de realizações, bençãos, saúde, pessoas do bem ao meu lado, muitos trabalhos, muito treino e muitos ovos. Sou grata por tudo que vivi até aqui, peço a Deus, sabedoria, discernimento e muita saúde para viver tudo aquilo que Ele tem reservado para a minha vida! Quero deixar um agradecimento especial, a todos vocês, meus seguidores, fãs, fã clubes e amigos, que estão deixando meu coração transbordando de alegria com as postagens, mensagens, felicitações, orações e emanando amor. Obrigada!", completou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: