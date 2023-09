Divulgação Galisteu





A primeira prova do fazendeiro de "A Fazenda 15" acontece na noite desta quarta-feira (20), ao vivo, diretamente da sede do reality. Cariúcha, Henrique, Radamés, Márcia Fu, WL e Yuri Meirelles disputam o cargo mais alto de "A Fazenda 2023" na semana de estreia do reality da Record TV.







Na prova "Clássico Betano", o peão terá que somar o máximo de pontos depois de alguns chutes. Em cada jogada, o peão chutará uma bola ao gol e ganhará pontuações diferentes.

O que os peões não sabem é que os outros participantes que ficaram de fora terão o poder de tirar um deles da dinâmica. Quem receber mais votos da sede, está vetado.

Quem marcar mais pontos, será o primeiro dono do chapéu dessa temporada. O programa começa às 22h30.