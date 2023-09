Reprodução Wesley Safadão fala da saúde após pausar carreira; saiba mais

O cantor Wesley Safadão reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (18) após ter pausado a carreira musical por tempo indeterminado. Através do Instagram, o artista refletiu sobre os problemas de saúde mental que vem enfrentando.

No início de setembro, Wesley Safadão preocupou os fãs ao anunciar que deixaria os palcos por tempo indeterminado. Segundo relatos, ele vinha sofrendo com ansiedade e estresse devido à rotina de shows.

Em fase de se recuperar, o cantor conversou com os fãs e revelou estar melhorando. " Cada dia que passa, venho me sentindo melhor. É um processo. Em alguns momentos, a gente se sente meio estranho, tem alguns sentimentos assim, mas estou melhorando", abordou.

Com a família o apoiando, Wesley Safadão celebrou estar podendo voltar a fazer atividades que tem como hobby. "Esses dias estou com minha família. Tenho voltado a jogar futebol. Tirei os compromissos da frente, reduzi bastante coisa. Eu precisava passar por isso para ter mais equilíbrio. São 22 anos na estrada, na correria que é a vida de um artista. O sucesso é bom, mas a gente paga um preço muito caro e alto por isso. Tenho buscado mais equilíbrio. No decorrer desses dias, a gente tem tirado momentos para ir ajustando as coisas".

Segundo ele, a pausa também servira para ele reajustar os planos da carreira e projetos futuros. "Serão os melhores da minha vida", desejou.

Esta não é a primeira vez que o sertanejo enfrenta problemas de saúde mental. Em 2018, ele revelou estar com crises. "Nas minhas horas vagas era sempre trabalho, sempre querendo produzir algo. E isso foi desencadeando mais ainda (as crises). No dia 5 de agosto, eu tinha dois shows, estava em uma ligação e tive um pico de estresse muito forte no carro, a caminho do show. Começou a faltar ar, as mãos dormentes... Pensa na agonia. Eu não sabia se ia para o show ou para o médico. Consegui fazer os shows, mas desde esse dia venho tendo esses sintomas. Hoje, graças a Deus, menos", relatou.

Sem datas para voltar as agenda de shows, Wesley Safadão entregou que pretende seguir a carreira de forma mais leve. "Quero voltar para os shows mais equilibrado, com uma quantidade menor. Isso é algo que eu desejava há muito tempo. Agora é hora de botar em prática".