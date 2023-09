Reprodução/Instagram - 23.03.2022 Mãe de Wesley Safadão fala da saúde mental do filho pela primeira vez

O cantor sertanejo Wesley Safadão surpreendeu os fãs ao anunciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado no início de setembro. A justificativa se refere a problemas de saúde mental que ele vem enfrentado. Em entrevista recente, Dona Bil, mãe do artista, detalhou como está sendo a batalha do filho.

Durante conversa com o apresentador Leo Dias, a matriarca comentou como a família tem lidado com a situação. "É tudo diferente, estamos tentando entendê-lo. Ele tá se recuperando, tá tentando falar o que sente", apontou ela.

Segundo Dona Bil, apesar do momento delicado, Wesley Safadão está melhorando. "É tudo diferente, estamos tentando entendê-lo. Ele tá se recuperando, tá tentando falar o que sente", disse ela.

No dia 3 de setembro, Wesley Safadão, por meio da equipe, emitiu um comunicado avisando que iria fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”.