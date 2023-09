Reprodução/ Twitter Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam em show do Coala Festival

Marina Lima e Fernanda Abreu se apresentaram no Coala Festival, no último domingo (17) e empolgaram o público. As cantoras se beijaram no palco, em um show caloroso, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Foi a primeira vez que as duas cantaram juntas. Além de fazerem homenagens para Cazuza e Renato Russo, as cantora performaram músicas do próprio repertório. E foi durante uma delas, "Mesmo que Seja Eu", de Marina, que o clima esquentou.

Fernanda e Marina trocaram um selinho e logo os beijos foram ficando mais intensos, acompanhados de abraços e carinhos.



Os internauatas repercutiram o momento. Melhor show do Coala: Marina Lima e Fernanda Abreu. Elas ardendo de tesão", disse um. "Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja a Marina Lima e a Fernanda Abreu se beijando no festival Coala", brincou outro.



Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja a Marina Lima e a Fernanda Abreu se beijando no festival Coala. 😮‍💨✊ pic.twitter.com/ByRSZt08i8 — um exocet calcinha (@chrysippo_) September 18, 2023





Fernanda Abreu reagiu aos comentários da web. "Tô amando as mensagens de vocês sobre o show de hoje com a maravilhosa Marina Lima. Gostaram, né?", escreveu a cantora.

