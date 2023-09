A Favorita

A audiência da estreia de A Favorita, novela de João Emanuel Carneiro, foi a pior até então para o horário nobre da Globo. A trama só ganhou força após a revelação de que Flora, interpretada por Patrícia Pillar, era a assassina, o que fez com que a personagem vilã conquistasse a audiência. No entanto, apesar do sucesso na segunda metade, a novela teve uma média geral desagradável no Ibope em comparação com outras tramas da emissora em outros períodos.