A morte de Rafael Puglisi , conhecido como dentista dos famosos, chocou as redes sociais nesta segunda-feira (18). O profissional de 35 anos bateu a cabeça no fundo da piscina de casa e não resistiu.

Ele atendia grandes celebridades e acumulou mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Nomes como Giovanna Ewbank, Deborah Secco, Gkay, eram alguns dos seus clientes.





Em fevereiro, Rafael compartilhou o atendimento de Whindersson Nunes. "As lentes de contato mais 'engraçadas' que eu já fiz… Valeu, man!! Estamos juntos sempre, próximo encontro é na gaiola, quero trocar contigo e quebrar alguns dentes seus, fica tranquilo que eu troco depois sem custo".





O dentista também mostrou o encontro com Juliette e Jade Picon. "Foto de 1 bilhão com essas duas tops! As pessoas mais motivadas são aquelas que amam o que fazem, porque a paixão não nos deixa perder a animação! Não trabalhe só pelo seu sustento nem só pela 'grana', mas, SIM, para encontrar realização e ser feliz na vida e na carreira profissional! Essa foto me representa! Ela nos representa! Tamo junto até o fim Jade Picon e Juliette".













"Ontem foi dia de mudar meu sorriso! Amei, gente! Obrigada Rafa Puglisi pelo profissionalismo, cuidado com minhas lentes. Sempre tive medo de colocar e ficou impecável, supernatural, do jeito que eu sonhei!", escreveu Gabi Martins.

A cantora também usou as redes sociais para lamentar a morte de Rafael. "Ainda sem acreditar. Mas quero dizer que deixou seu legado, fez a diferença não só na Odontologia, mas na vida de muitas pessoas. Seu jeito sempre leve, alegre e brincalhão de ser. Deus sabe de tudo! Obrigada por tudo Rafa. Descanse em paz".





