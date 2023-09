Reprodução/Instagram Dentista dos famosos morre aos 35 anos após bater a cabeça em piscina

Rafael Puglisi, conhecido como 'dentista dos famosos', morreu aos 35 anos. A informação foi divulgada no perfil oficial do Instagram. A causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

O dentista morreu após bater a cabela na piscina de casa, em Barueri, na Grande São Paulo. O velório e enterro serão privados para amigos e familiares.





"Estamos em luto! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente, e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida ao hospital", começou a nota.

"Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo! Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais! E você conseguiu, Rafa! Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos aos seu redor! Obrigada por tudo, obrigada por tanto!", seguiram.

Por fim, eles escreveram. "Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi! Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida! Ganhamos um anjo em nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela! Nossa senhora te cubra com o manto sagrado! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio", concluíram.

Famosos lamentam

Na publicação, vários famosos lamentaram a morte do dentista. "Eu não acredito. Descanse em paz Rafa", disse Gabi Martins; "Meu Deus, meu Deus", declararam Gkay e Lexa; "Meus sentimentos a família", comentou João Guilherme.

Outras celebridades como Patrícia Abravanel, Adriane Galisteu, Gabi Lopes, Sophia Valverde, Vivi, entre outros, também deixaram seus comentários.

