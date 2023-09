Reprodução/Instagram Thaila Ayala e Tereza, sua filha de 5 meses

Thaila Ayala aqueceu o coração dos fãs ao celebrar o “mesversário” de sua filha caçula, Tereza, compartilhando fotos em que a menina aparece sorridente. A menina completa seu quinto mês de vida neste sábado (16).

“Minha boneca sorridente fez 5 meses!!! Vivaaaa Tete!!!”, escreveu a atriz na publicação.

Nos comentários, seguidores e amigos famosos se derreteram com a fofura. "Fofura", escreveu Eliana . “Perfeita”, escrveu a atriz Paloma Bernardi. "É lindo como ela sorri com os olhos", escreveu uma seguidora. "Ah com é linda! Parece um anjo", comentou outra. "Perfeita. Esses olhinhos que brilham", disse a atriz Fiorella Mattheis, atriz que protagonizou, ao lado de Thaila, a temporada 2007 da extinta novela “Malhação”, da TV Globo.

Tereza é fruto do relacionamento de Thaila com o ator Renato Góes. A menina, vale lembrar, chegou a ser internada no início de julho para uma cirurgia, após ser diagnosticada com Comunicação Interventricular , uma cardiologia congênita conhecida popularmente como CIV. A condição foi identificação quando a caçula ainda estava na barriga da mãe.

