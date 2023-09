Reprodução/Manu Scarpa/SBT Eliana

A apresentadora Eliana celebrou o aniversário da filha Manuela Michaelichen, que completou 6 anos neste domingo (10). A caçula é filha de Adriano Ricco, atual parceiro de apresentadora. Ela também é mãe de Arthur Bôscoli, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com João Marcelo Bôscoli.

Através do Instagram, Eliana compartilhou uma foto inédita da filha. "Manu, minha filha, obrigada por ter nos escolhido. Desde que você chegou aprendo mais com sua presença, personalidade, determinação, coragem e seu amor. Parabéns meu milagrinho, que Deus abençoe grandemente seus passos, sua vida com muita saúde. Seja feliz meu anjo", dedicou a mãe.

Nos comentários, famosos e familiares felicitaram Manuela. "Amor do vovô, parabéns! Te amo!", escreveu o jornalista Flávio Ricco, sogro de Eliana. "Todo amor e toda sorte de bençãos na vida de Manu! Que ela seja sempre muito feliz ao lado da família!", desejou uma seguidora.

Gravidez de risco

Em 2017, quando engravidou pela segunda vez, Eliana foi surpreendida ao saber que teria que pausar a carreira para se dedicar a gestação. A apresentadora teve um descolamento da placenta e o caso foi considerado gravidez de risco.

"Cada dia que passava com minha bebê na minha barriga era uma vitória. Cada dia contava muito para que ela não nascesse extremamente prematura!", relatou em entrevista ao KTV.

Eliana conseguiu superar os riscos da gestação e Manuela nasceu em setembro daquele ano com muita saúde.

"Graças a Deus, ela chegou às 36 semanas de gestação. Manu é meu milagrinho! (...) Ter passado por tudo isso mudou minhas prioridades de vida: hoje a família está, sem dúvida, em primeiro lugar!", refletiu, na época.