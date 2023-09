Reprodução - Globo - 10.9.2023 Luisa Sonza





Chico, Chico, Chico. Na internet, o nome do namorado de Luisa Sonza bomba nas redes sociais e plataformas digitais. Neste sábado (9), então, foi a vez do influenciador Chico Moedas parar na Globo para comentar a repercussão da canção, a mais executada do Brasil neste fim de semana.



O influenciador estava na plateia do programa e foi convidado por Serginho Groisman a comentar a repercussão. "Uma mulher de tanta força, fazer uma música tão delicada. É um privilégio", comentou Chico.

FOFOS DEMAIS! Luísa Sonza e Chico Moedas falando sobre a música “Chico” e como se conheceram. ❤️ pic.twitter.com/4QHrkMsddo — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 10, 2023





Luisa Sonza ficou envergonhada com a declaração do novo namorado. "Estou me sentindo com muita vergonha nesse programa. Fiz essa música quando tinha acabado de conhecer ele, menos de um mês. Conheci ele no TikTok", explicou a cantora.

A música, inclusive, gerou duas discussões na web. Internautas questionaram se a canção era uma Bossa Nova, como apontado pelos fãs de Sonza, e até Caetano Veloso opinou. Já a segunda treta foi mais pesada: Luisa Sonza teria sido acusada por Isadora Pompeo de lançar a faixa mais lenta após promover um "quase ritual satânico".

Antes de namorar com Chico Moedas, Luisa Sonza viveu relacionamentos polêmicos com o cantor Vitão e o humorista Whindersson Nunes. A cantora assumiu o affair com Chico em julho deste ano, após assistir uma entrevista do influenciador para Valentina Bandeira.