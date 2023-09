Reprodução Leo Dias depõe em audiência do caso Klara Castanho e revela atitude

Nesta sexta-feira (15), o jornalista Leo Dias falou pela primeira vez sobre a participação no processo do caso Klara Castanho. Em junho de 2022, a atriz deu à luz uma criança fruto de um estupro, por decisão própria ela decidiu colocar a bebê na adoção. O que era para ser um processo sigiloso e pessoal, vazou para a mídia através de publicações.

Como testemunha da atriz contra o hospital onde realizou o parto, o jornalista Leo Dias revelou ter recebido mensagens de uma fonte uma hora após o nascimento da criança. A revelação foi feita durante o programa Fofocalizando, do SBT.

“Eu fui indagado pelo juiz sobre as informações que eu recebi. Ele queria saber quem tinha me passado a informação. Eu respondi que eu tenho direito a guardar a fonte – nós como jornalistas –, mas pressupõe-se que era alguém do hospital. Porque eu soube do nascimento da criança uma hora após o parto“, começou o colunista.

“Vale informar que eu passei o áudio, tem um áudio no processo, que eu passei, porque no mesmo dia, às 22h da noite, eu falei com a Klara. E ela usou o áudio a favor dela nesse processo. (…) O juiz queria saber: ‘Como você soube dessa história? Como ela chegou até você’. Aí eu falei: ‘Sr. Juiz, no Instagram. As pessoas chegam através do meu Instagram“, continuou a explicação.

O jornalista recebeu uma invertida do juiz, que teria dito que não entraria nas redes sociais dele. Além disso, o magistrado deu bronca em Leo Dias ao dizer que a atitude oferecida pelo jornalista, no áudio, configura crime.

“Na ligação com a Klara, às 22h da noite, do dia 10 de maio, que foi o dia do nascimento da criança, eu falo pra Klara: ‘Você quer me dar essa criança? Eu vou aí, eu pego essa criança e eu crio, eu adoto essa criança’. E aí o juiz deu uma bronca danada pra mim, dizendo que eu não poderia fazer isso fora da justiça e foi isso. Mas espero que eu tenha colaborado com a Klara Castanho“, apontou Leo Dias.