Reprodução Luiz Antônio Piá

Nesta terça-feira (12), morreu o diretor de novelas Luiz Antônio Piá, nome artístico de Luiz Antônio Tupinambá Teixeira Braga, aos 81 anos, em São Paulo. Ele acumulou mais de 40 de produções, no SBT, Band, Record e Globo, sendo Carrossel (2012), Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate (2015) os trabalhos mais recentes.

A morte foi confirmada pela família do diretor, que não informou a causa do falecimento. O velório de Piá acontece, nesta quarta-feira (13), a partir das 10h, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

"Meu pai sempre foi um homem muito gentil, talentoso e amado, e, infelizmente faleceu, para quem quiser se despedir, o velório acontece em Santana de Parnaíba, próximo ao cemitério", disse Malu Braga, filha do diretor.





Carreiras de Luiz Antônio Piá



O diretor estreou na TV Globo, à frente do seriado "Plantão de Polícia", entre 1979 e 1981. Na emissora, ele ainda comandou as minisséries "Lampião e Maria Bonita" (1982) e "Bandidos da Falange' (1983) e as novelas "Eu Prometo" (1983) e "Partido Alto" (1984).

Nos anos de 1990, Piá dirigiu e foi roteirista de alguns episódios do programa interativo "Você Decide" e fez a direção do "Quarta Nobre", nos anos 1980.

Logo depois, ele fez trabalhos na Record TV, onde foi o responsável pela direção da novela Estrela de Fogo (1998) e das minisséries O Desafio de Elias (1997) e Do Fundo do Coração (1998).

Na Band, Piá foi diretor das novelas Água na Boca (2008) e Dance Dance Dance (2007). Em 2009, dirigiu o primeiro trabalho no SBT, a novela "Vende-se um Véu de Noiva". Depois, comandou "Uma Rosa com Amor" (2010), "Amor e Revolução (2011), "Corações Feridos" (2012), "Carrossel" (2012), "Chiquititas" (2013) e "Cumplíces de um Resgate" (2015).