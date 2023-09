Reprodução/Instagram Virginia parcela presente do afilhado em sete vezes e web reage

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao contar que costuma parcelar suas compras mesmo sendo milionária. A influenciadora contou que dividiu o presente do afilhado em sete vezes.

Ela explicou que o assessor resolveu fazer a compra desta maneira e deu o que falar na web.





"A gente foi ao shopping comprar o presente do Miguel e eu gosto de parcelar. Tudo eu parcelo. Falei para ele parcelar o quanto achava que devia. Ele chegou e falou que fez em sete vezes. Eu vou ficar sete meses pagando o presente do Miguel, acho que daqui a sete meses ele não vai estar usando mais", disse ela.

Os internautas fizeram questão de comentar a decisão da empresária. "Se ela é milionária, parcela as compras, imagina nós. Temos algo comum com ela", disse ela; "As parcelas: 7x de 2.500 reais", brincou outra; "7 é pouco, se der pra parcelar em 48x eu parcelo", comentou mais uma.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !