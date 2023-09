Reprodução/Instagram Web pira com série de Maisa, Larissa e João Guilherme: 'Infância'

Os fãs de 'De Volta Aos 15' foram pegos de surpresa ao anunciar Larissa Manoela no elenco da terceira e última temporada da série.

A novidade gerou surtos nas redes sociais e a através do Twitter, os internautas comentaram o retorno do elenco de Carrossel e Cúmplices de Um Resgate na trama da Netflix.





Nas novelas jovenis do SBT, os atores interpretavam Valéria, Maria Joaquina em Carrossel e Isabela e Joaquim em Cúmplices.

Uma trama com o trio já foi muito idealizada pelos fãs e com o anúncio, o nome dos artistas entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

LARISSA MANOELA, MAISA E JOÃO GUILHERME JUNTOS ESTOU VOLTANDO A MINHA INFÂNCIA pic.twitter.com/1U3EJS1jOI — kevs (@winchxs) September 12, 2023





O JOÃO GUILHERME TEM QUÍMICA COM A LARISSA MANOELA E COM A MAISA E AGORA OS 3 VÃO ATUAR JUNTOS pic.twitter.com/YReTY4gklk — America Singer (@americasingerts) September 12, 2023









um elenco com klara castanho, maisa silva, larissa manoela e joão guilherme é pra quebrar a internet mesmo https://t.co/BCc6fKjASx — mila 🦋 (@taquesmk) September 12, 2023









larissa manoela, maisa e joão guilherme juntos em de volta aos 15 estou emocionada pic.twitter.com/4qX50paCUi — gica (@gigitweeta) September 12, 2023









simplesmente LARISSA MANOELA, JOÃO GUILHERME E MAISA na mesma série!!!! te amo netflix. — marquinhos (@tuitamarcus) September 12, 2023









Era só FERNANDA e MEL MAIA para fechar o squad minha infância . Mas não posso deixar de contemplar esse elenco Mara ✨ — ket (@21maisera) September 12, 2023