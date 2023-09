Reprodução Cena de "Retratos Fantasmas"

Nesta terça-feira (12), a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou que o longa-metragem "Retratos Fantasmas" foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga do Oscar 2024, na categoria de Melhor Filme Internacional.

"'Retratos Fantasmas', de Kleber Mendonça Filho, vai representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2024!", escreveu a Academia em postagem publicada nas redes sociais.

Além do longa, Klebber esteve à frente de outros filmes premiados como "O Som Ao Redor", de 2012, "Aquarius", de 2016, e "Bacurau", de 2019.

A produção escolhida conta a história de Recife, no século 20, a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos. "Retratos Fantasmas" foi selecionado apó uma eleição de dois turnos. A competição se iniciou com 28 filmes inscritos. No dia 5 de setembro, a Academia diminuiu a lista de longas para seis.



"Foi uma reunião democrática, representativa em uma comissão ampla. A diversidade e qualidade dos filmes nos levou a três horas de debate até chegarmos ao título escolhido", disse Ilda Santiago, presidente da Comissão de Seleção.