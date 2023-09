Reprodução/Instagram SBT anuncia demissão de diretor artístico após 43 anos

Nesta terça-feira (12), o SBT anunciou a demissão do diretor de planejamento artístico e criação Fernando Pelegio, após 43 anos.

De acordo com a nota da emissora, a decisão foi em comum acordo dele com a diretoria.





"Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT", disse ele.

O SBT agradeceu pelos anos de dedicação de Pelegio durante todos esses anos.

Fernando Pelegio entrou para o Grupo Silvio Santos em 1980, como office-boy na TV Record, que à época pertencia ao grupo. Ele também foi câmera, engenheiro técnico e desenhou e gravou aberturas, vinhetas, chamadas e mascotes da emissora.

