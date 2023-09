Reprodução Amber Heard abre o jogo sobre o romance 'brutal' com Elon Musk

Amber Heard abriu o jogo sobre o relacionamento 'brutal' com Elon Musk. A atriz resgatou as lembranças do affair na biografia do bilionário, recém-publicada pelo escritor Walter Isaacson.

O romance dos dois veio a público em abril de 2017, pouco tempo depois da separação dela com Johnny Depp. Eles ficaram juntos até o início de 2018.





O livro diz que o empresário ficou interessado na artista durante uma visita dele ao set da comédia ‘Machete Mata’ (2013). Em 2014, ela esteve na sede do grupo SpaceX, pertencente a ele.

"Acho que posso ser tanto chamada de geek quanto de gata", contou Amber ao escritor, fazendo referência ao seu interesse por ciência e tecnologia.

Musk visitou a namorada durante as filmagens do filme 'Aquaman', em 2017. No mesmo ano, o livro fala de uma discussão entre o casal durante uma viagem da família dele à América do Sul, mas sem entrar em detalhes.

"[O namoro] Foi brutal. O Elon ama fogo, mas às vezes acaba se queimando", revelou ela.

Já Elon Musk comentou sobre os seus relacionamentos tensos e sua paixão por mulheres 'intensas'. "Porque eu sou ingênuo. Sou um tolo, especialmente em relação ao amor".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !