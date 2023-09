Reprodução/Instagram O casal está de lua de mel fora do Brasil

Maíra Cardi e Thiago Nigro voltaram a causar polêmicas nas redes sociais. Desta vez, foi porque a coach contou que está guardando as cuecas do marido em um cofre durante a lua de mel do casal.

Nos stories, o influenciador mostrou as cuecas e meias guardadas no cofre. "Você acha muito valiosas minhas meias e cuecas? Por que elas estão no cofre? Tem algum motivo?", perguntou Thiago, que recebeu a seguinte resposta da esposa: "Sua cueca é a coisa mais valiosa do planeta, porque ela guarda meu maior tesouro."

O momento viralizou na internet e recebeu críticas dos internautas. "Eu acho essa mulher muito desnecessária", disse uma. "Vamos acreditar que isso tudo seja marketing, porque é sem condições", comentou outro. "Imagine conviver por 24 horas...", brincou outra. "Se você olhar bem, dá para ver a vergonha correndo lá no fundo", falou mais um.