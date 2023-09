Reprodução Cantora IZA protesta no The Town: 'Fogo nos racistas'

A cantora IZA aproveitou o show realizado neste domingo (10), último dia do festival The Town, para levantar pautas raciais. Em protesto, a artista enfatizou o bordão do rapper Djonga que diz "Fogo nos racistas".



A apresentação da cantora trouxe diversos hits do novo álbum, "Afrodhit", e do último, "Talismã". Durante a performance, outros artistas também passaram para dividir o palco com ela, como foi o caso de L7nnon, MC Carol e o rapper Djonga.

Ao lado do mineiro Djonga, IZA se apropriou do bordão do rapper. Em "Olho de Tigre", faixa lançada em 2017, ele canta o trecho "Fogo nos racistas". Desde então, a frase vem sendo utilizada como protesto à opressão racial.

Durante o The Town, a cantora IZA estampou no telão a frase de protesto. Entretanto, a atitude dividiu opiniões nas redes sociais.

"Minha nossa, cadê a empatia! Ódio gera ódio", apontou um internauta. "Isso sim é apologia ao crime de ódio", comentou outra. "Vamos combater o ódio com mais ódio! Não acho que é uma boa ideia...", analisou um terceiro.

Apesar das críticas, IZA recebeu diversos elogios pela atitude de protesto. "Foi fodaaaaaaaaaaaa!!!! Brilha Muié, você tem muita luz e carisma", elogiou um. "Minha filha, você é a maior! Que absurdo de beleza, entrega, voz, performance! Uaau! Foi lindão o show, dona Iza! Deu o nome demais!", exaltou outra.

IZA e DJONGA exibindo ‘FOGO NOS RACISTAS’ no palco principal do The Town 2023. pic.twitter.com/ZuhhSe1sPx — ARTH (@anthunesarth) September 10, 2023





