Foto: Divulgacao Zezé Di Camargo vem enfrentando problemas com a voz

Zezé Di Camargo desabafou sobre os problemas de saúde que vem enfrentando que têm afetado sua voz durante os shows, o que tem gerado críticas do público e especulado uma suposta aposentadoria do sertanejo dos palcos.

“Falha, todos nós profissionais temos um dia. Quantas vezes um jogador profissional erra um pênalti, um goleiro toma um frango e, nem por isso, tem que parar de jogar. A gente comete um erro num show um dia e aquilo perpetua. Mas eu estou super tranquilo, porque eu sei da minha capacidade e a casa cheia. Eu sempre digo: os cães ladram e a caravana passa”, afirmou o sertanejo, em entrevista à revista Quem.





O cantor ainda falou sobre a possibilidade de trilhar um caminho solo na música, lembrando que ele faz dupla com o irmão, Luciano.

“É uma coisa que eu queria muito fazer, testar a minha capacidade, até onde eu consigo ir e eu sempre digo que a gente tem que se renovar, se reinventar. A vida só termina no dia que Deus chama a gente”, refletiu.

Contudo, o sertanejo afastou as chances de anunciar o fim da parceria musical com o irmão: “Não há a necessidade de se separar, de brigar, de ficar um mal com o outro. Cada um tem seu caminho e a gente tem que respeitar.”

