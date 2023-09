Reprodução/Instagram Mingau ainda está em estado grave

Novo boletim médico divulgado na manhã deste domingo (10) atualiza estado de saúde de Rinaldo Amaral, baixista da banda Ultraje a Rigor, mais conhecido como Mingau, que foi baleado na madrugada do dia 3 de setembro, dentro do próprio carro, em Paraty, litoral do Rio de Janeiro.

A equipe médica do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informou que começou a reduzir os sedativos, embora o quadro do músico ainda seja considerado grave. A redução foi iniciada de forma gradativa neste sábado (9), segundo a nota.

"Neste sábado (9/9) foi iniciado processo de redução gradativa da sedação. O paciente segue sedado, sob ventilação mecânica e recebe suporte clínico para controle da pressão intracraniana. O quadro clínico permanece grave", diz o boletim.

Bacalhau, baterista da banda, se mostrou otimista pela recuperação do amigo e agradeceu aos fãs pelas doações de sangue.

“Graças a Deus aos poucos vamos recebendo boas notícias sobre a recuperação do Mingau”, escreveu. "Ele é forte, está estável e estamos muito esperançosos. Obrigado a todos pelas orações, pela disposição na doação de sangue, pelas mensagens e pensamentos positivos. Com paciência ele vai se recuperar e tudo isso vai ficar para trás."

Isabella Aglio, filha de Mingau, compartilhou um verso bíblico: “Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.”

Reprodução/Instagram Isabella Aglio, filha de Mingau, e Marco Aurélio, baterista do Ultraje a Rigor