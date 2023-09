Reprodução/Instagram Regis Danese

Regis Danese teve uma melhora discreta no quadro de saúde, informou o Hospital UMC, de Uberlândia (MG), neste domingo (10).

A equipe médica divulgou um boletim médico atualizando o estado de saúde do cantor gospel.





"O paciente apresentou discreta melhora e segue em processo de reabilitação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva)", disse a nota assinada pelos médicos Sânzio Dupim e Maxwel Boga.

Na sexta-feira (7), o artista foi transferido do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, para Minas Gerais.

"Nós queremos agradecer todo o carinho do povo de Goiânia. Fomos muito bem tratados, anjos cuidando de nós. Mas agora estamos sendo transferidos para Uberlândia para continuar o tratamento lá porque em casa é mais fácil para mim que estou com ele, sozinha. Lá eu vou ter a família e todo o apoio. Só temos gratidão no nosso coração, continuem orando", explicou a esposa de Regis, Kelly Danese.

