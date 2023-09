Reprodução Faustão





Faustão falou pela primeira vez depois receber alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), após a cirurgia de transplante do coração. No fim da manhã deste domingo (10), o apresentador gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e revelou uma inspiração na "luta pela vida".



"Saí do hospital, estu em casa e iniciando uma nova fase. Antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês. Que rezeram, mandaram mensagens de apoio. Tudo isso me ajudou muito na luta pela vida", disse Faustão.

A enteada do filho João Guilherme Silva, Anne-Marie, foi a inspiração de Faustão enquanto esteve internado. Ela ficou seis meses na fila de espera por um transplante de coração no ano passado.

"Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne Garnero, que ela ficou seis meses esperando, eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível", comentou.





Faustão aproveitou para agradecer novamente à família do doador do órgão. "Agradecer à família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles pelo resto da vida (...) Não desista, vale a pena o sonho", completou.