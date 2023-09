Reprodução Nah Cardoso explica envolvimento com Thiago Martins: 'Só um date'

Curtindo a vida de solteira! A influenciadora Nah Cardoso comentou o flagra que registrou ela em jantar com o ator Thiago Martins e explicou qual a relação deles. A empresária anunciou o fim do casamento com Pelu, da banda Restart, recentemente.



Neste domingo (10), Nah Cardoso marcou presença no festival "The Town" e contou como está sendo voltar para a vida de solteira.

“Eu to tranquila, to tendo meus momentos com as minhas amigas, viajando, curtindo, to tranquila…", apontou, sem querer entrar em detalhes.

Para Nah Cardoso, a fila já está andando! A influenciadora foi flagrada tendo um jantar romântico com o ator e cantor Thiago Martins. O encontro aconteceu menos de dois meses após anunciar o fim do casamento.

Questionada sobre o novo affair, ela ponderou: "Foi só um date, estou só conhecendo”, entregou.

Apesar da separação recente, o clima entre ela e Pedro Lucas, o Pelu, do Restart, está calmo. Segundo eles, o carinho e a amizade permanecem.

E, embora estejam separados, Nah Cardoso pensa em ser presente na vida do ex-marido. Ao ser questionada se iria em um show do Restart, que anunciou o retorno recentemente, ela não hesitou: “Eu prestigiaria com certeza”.

Confira o último dia de The Town: