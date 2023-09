Reprodução/Instagram Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian usou as redes sociais neste domingo (10) para compartilhar uma série de fotos de sua gestação. Mãe de três filhos, ela está grávida do primeiro fruto de seu casamento com o baterista do Blink-182, Travis Barker.

Nas imagens, a socialite que vem se recuperando de uma cirurgia fetal emergência aparece com um look em couro preto exalta a gravidez.

"A gravidez é tão empoderadora", escreveu ela na legenda.