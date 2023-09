Reprodução/Instagram Travis Barker vai pessoalmente atender pedido de fã

Blink-182 começou sua turnê pela Europa, após adiamento devido a uma cirurgia de emergência de Kourtney Kardashian, esposa do baterista Travis Barker, que espera o primeiro filho do casal.

Com a primeira parada da banda em Antuérpia, na Bélgica, os fãs se reuniram em uma área dentro do estádio para recepcionar a chegada de Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis. Um dos fãs se destacou ao segurar um cartaz que trazia um pedido especial ao baterista: “Posso ter uma baqueta?”.

A mensagem chegou até Travis, que fez questão de atender ao pedido do fã e foi pessoalmente até ele entregar o presente especial. Sem acreditar no que estava acontecendo, o fã se emociona e cai no choro. Assista ao vídeo do momento:

"Travis Barker acabou de me dar as baquetas. Que porra é essa?", disse o rapaz, que aproveitou para dar um abraço no ídolo. Veja a reação de internautas abaixo.

Reprodução/Instagram Internausta ficam comovidos com reação de fã ao receber presente de Travis Barker