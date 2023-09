Reprodução/Instagram Andréia Sadi impressiona ao mostrar antes e depois do corpo após 2 anos do parto dos gêmeos

Andréia Sadi surpreendeu os seguidores ao mostrar o antes e depois do corpo após o parto dos filhos gêmeos, Pedro e João, frutos do casamento com André Rizek.

A jornalista posou em frente ao espelho de top e calça legging deixando a barriga sarada a mostra.





"Dois anos e cinco meses depois... Meus filhos estão quase do meu tamanho! E mamãe bateu - nem acredito - quase a meia [maratona]... mas eu chego lá", celebrou ela nos Stories do Instagram.

Recentemente, Andréia Sadi revelou que foi aconselhada pelas amigas a não sair com o atual marido André Rizek.

"Quando o conheci pela primeira vez, ele era o 'Rizek'. Eu olhava o jornalista na TV e adorava os comentários, achava uma máquina de informação e de se comunicar. Craque. E ponto. Quando ele me chamou para sair (depois de tanta conversa fiada) naquele junho de 2019, eu pedi opinião de algumas amigas- todas foram contra por diferentes motivos. Eu ouvi atentamente e, como taurina raiz, desliguei o telefone e fui no date", contou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Reprodução/Instagram Andréia Sadi impressiona ao mostrar antes e depois do corpo após 2 anos do parto dos gêmeos