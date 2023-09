Reprodução/TV Globo The Town: Iza manda indireta para o ex-marido em show

Iza abriu o palco principal no último dia de The Town neste domingo (10). A cantora aproveitou a apresentação para dar aquela cutucada no ex-marido.

Antes de cantar Fé nas Malucas com a participação de MC Carol, a artista comentou sobre o término do casamento.





"Me sinto renascida", disse ela ao dedicar o show para as mulheres que também estão se sentindo assim

Ela ainda completou: "O brilho pode até ofuscar, mas não apaga não".

Para completar a MC ainda deu uma palinha dá música 'Meu namorado é maior otário', levando o público a loucura com o funk.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a fala de Iza e se divertiram com a fofoca ao vivo.

O shade da Iza pro ex dizendo que está se sentindo renascida, essa mulher merece brilhar mto #IZANoMultishow — Sonzer 🍓 (@lovesonzaa) September 10, 2023





"- eu estou renascida". EU PEGUEI A REFERENCIA DONA IZA #IZANoMultishow pic.twitter.com/45zbTPCqZr — ruby. (@honeyonce) September 10, 2023

















Iza dedicando o show a todas as mulheres para o brilho não se apagar 🥺

#AFRODHITTour #IZAnoTheTown #IZAnoMultishow — IZA EMPRESS • AFRODHIT ✨ (@izaempress) September 10, 2023