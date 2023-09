Reprodução/Instagram Drew Barrymore

Drew Barrymore foi surpreendida recentemente durante uma apresentação ao ser interrompida por um stalker (perseguidor, em português). No susto, ela precisou se retirar do palco por alguns instantes e o homem foi preso. Agora, de acordo com informações do RadarOnline, ela teria buscado reforço para a sua segurança.

A atriz teria ficado em choque após descobrir que o homem circulava pelo seu bairro, indo de casa em casa, para descobrir qual seria sua residência. “Ela está apavorada, não apenas por si mesma, mas por seus filhos”, disse uma fonte próxima da atriz.

Identificado como Chad Michael Busto, o perseguidor foi preso acusado de perseguição por contravenção em quarto grau. Contudo, o suspeito se declarou inocente e foi liberado após audiência, sem a necessidade de pagar fiança.

Contudo, para garantir que o homem manterá distância de Barrymore, ele deverá usar tornozeleira eletrônica por um período de 60 dias. Uma nova audiência está marcada para esta terça-feira (12).