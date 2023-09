Reprodução Pocah elege destaques do 'The Town' e não cita show de funkeira famosa

Além de se apresentar no estande do TikTok no 'The Town', a cantora Pocah também está aproveitando o festival para curtir os shows dos famosos que ela admira.

Com um EP de funk prestes a ser lançado, Pocah respondeu qual a importância de shows como o de Ludmilla e MC Dricka no The Town.

"A importância do funk estar aqui é gigantesca. Porque o funk é um gênero que é popular demais, é um dos mais fortes do nosso país e só vem crescendo a cada dia que passa. Para mim é uma honra imensa ser funkeira, é o que eu mais amo fazer na vida", respondeu, sem citar as colegas de indústria musical.

A cantora também fez uma lista dos shows que mais curtiu no festival e nenhum foi de funk.

"Esse festival já ganhou meu coração, eu vim no dia 7 também, nós assistimos o show do Ne-Yo, vimos também Maroon 5, foi muito bom, showzão (...) Hoje eu perdi o show da Pitty, eu tô arrasado, eu nunca vou me perdoar, eu vim na van assistindo ela cantando 'Equalize', tô muito arrasada", desabafou.

Apesar dos shows perdidos, Pocah disse estar adorando o festival. "Incrível, estrutura maravilhosa e tem vários amigos meus aqui, então assim, é muito bom para reencontros".