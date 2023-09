Reginaldo Teixeira - Divulgação - 10.9.2023 Eliana e o marido no The Town

A apresentadora Eliana fez uma rara aparição ao lado do marido, Adriano Ricco, de 45 anos, na noite deste sábado (9). O casal curtiu o quarto dia de "The Town" no espaço vip do festival realizado em São Paulo (SP).



Para o dia de rock, Eliana investiu no look "all black", mas não abriu mão do conforto. A apresentadora do SBT usou um top de renda e deixou a barriga à mostra. Uma jaqueta compôs a escolha de Eliana em caso de frio no festival. O marido da apresentadora também escolheu um look todo preto.





Adriano Ricco é diretor de televisão e trabalha na Globo, na direção dos programas "Altas Horas" e "The Masked Singer". Ele e Eliana estão casados desde 2015 e são pais de Manuela, de 5 anos.