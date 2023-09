Reprodução/Instagram Fabio Porchat, a namorada Priscila Castello Branco, e os amigos Sandy, Xororó e Noely

De visual renovado, Fabio Porchat compartilhou momentos de sua noite de sábado (9) em seus Stories do Instagram. O apresentador raspou a cabeça após deixar que seu sobrinho cortasse seu cabelo, dando os retoques com a ajuda do maquiador Marcos Padilha.

Porchat ainda curtiu a noite com a presença de companhias ilustres, além da namorada, Priscila Castello Branco, ele esteve acompanhando da cantora Sandy, com quem viveu par romântico no filme ainda inédito “Evidências do Amor”, e dos pais dela, o casal Noely Lima e Xororó.

"E todo mundo comendo pizza junto!", escreveu Porchat em legenda de foto. Ele ainda revelou que Xororó e Noely podem marcar presença em breve em seu programa, “Que História É Essa, Porchat?”, na TV Globo.

"PS: já tenho história da Noely e do @xororooficial pro programa!", disse ele, aproveitando para brincar sobre a semelhança entre mãe e filha. "Presença ilustre de @xororooficial e @sandyoficial. Pera aí, calma...", escreveu em foto em que Noely aparece com o marido. "Agooooora, sim!", corrigiu ao aparecer ao lado de Sandy.