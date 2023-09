Reprodução/Instagram Toguro atualiza estado de saúde da namorada, intubada após parto

Toguro sugeriu para os seguidores que um erro médico fez com que a namorada, Nara Paraguaia, parasse na UTI. Após um desabafo nas redes sociais, o influenciador compartilhou um texto explicando a situação.

Nos Stories do Instagram, ele escreveu: "O bebê está bem, a Nara está bem, só que agora começa um novo problema. Aconteceu um erro, fez com que a Nara quase não sobrevivesse. Vou me orientar bem e venho aqui com mais precisão sobre o assunto", disse.

"Um assunto muito delicado está por vir. Ainda não sei qual atitude tomar. Uma vida quase se vai por um deslize. Assunto muito sério, delicado, vou conversar amanhã com a Nara e com o meu advogado pessoal. Não queria entrar nesse assunto até a Nara sair da UTI, e agora ela está se recuperando ao lado do bebê. Ela já sabe e estamos pensando em qual atitude tomar. Assunto delicado e polêmico", completo.

Horas depois, Toguro voltou as redes sociais, desta vez no feed do Instagram, para esclarecer as suas suposições.

"Nota de esclarecimento. O meu departamento jurídico está analisando o caso, apurando as informações para ver quais providências serão tomadas, para não cometermos injustiças antes de acusar ou culpabilizar alguém, tentando individualizar as condutas. A princípio será notificado o hospital para que forneçam cópia do prontuário do momento da internação até a alta médica junto ao hospital, com base no art. 88 e 89 do Código de Ética Médica", iniciou.





Ele também afirmou que Nara passará por exames. "Também vemos a necessidade que seja realizado antes da alta médica, um exame de imagem com laudo para saber a extensão do dano ao órgão reprodutor feminino da Nara, se foi realizado a histerectomia total ou parcial, afetando também as trompas e ovários. Depois com o prontuário em mãos e demais dados médicos, solicitaremos que um especialista com capacidade técnica e aptidão nesta área possa periciar os documentos cronologicamente, para entendermos se houve de fato um erro médico (negligência, imprudência ou imperícia), e na sequência tomar as medidas cabíveis para apuração da conduta do profissional e da instituição, quanto a responsabilidade civil objetiva e solidária, junto ao órgãos responsáveis, CRM / CFM, boletim de ocorrência e devido processo legal".

Por fim, o influenciador celebrou a saúde do filho, Gael, e da namorada após o susto. "Porém o mais importante acima de tudo é que o Gael está bem e saudável, a Nara está se recuperando, e logo estaremos juntos, e nenhuma medida que seja tomada irá reverter a histerectomia, o que para uma mulher é um trauma irreparável. A Nara passou e está passando por essas complicações e no momento não tem condições físicas e psicológicas de entender a gravidade da situação e desdobramentos futuros de como seu corpo e organismo reagirão, a única preocupação neste momento é o filho", completou.

"Agradeço o carinho de todos vocês comigo, Nara e o Gael e pelas mensagens de solideriedade e apoio neste momento", finalizou.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!