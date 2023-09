Reprodução/Instagram Namorada de Toguro pega filho nos braços pela primeira vez

O influenciador Toguro vem atualizando seus seguidores sobre o estado de saúde de sua namorada , Nara Paraguaia, que passou por complicações após o parto de Gael, filho do casal. A influenciadora chegou a ser intubada e passar por uma cirurgia de emergência.

Extubada na tarde desta sexta-feira (8), Nara pôde ser transferida para um quarto de tratamento semi-intensivo, onde finalmente teve a possibilidade de conhecer seu filho, dois dias após o nascimento. Toguro registrou todo o momento emocionante entre mãe e filho e compartilhou em sua rede social.

"Olha quem tá aqui, oh! É o primeiro contato que a Nara vai ter com a criança", disse o influenciador fitness ao mostrar no corredor do hospital. "Ela saiu da UTI, tá no quarto e tá desesperada para ver essa criança aqui."

Leia também Madonna está ‘ansiosa’ para revitalizar carreira de Britney Spears

Ele então mostra a namorada, já sentada em uma poltrona do quarto, à espera de Gael. Nara pergunta: “Cadê meu filho? Tô louca pra ver ele!”. Toguro pega o filho com a ajuda de uma enfermeira e o leva ao tão esperado encontro da mãe.

Na legenda, Toguro agradece aos fãs pelas mensagens positivas. "Vou ver a vida de outros olhos, presenciei um milagre em nossas vidas, obrigado a todas as mensagens e orações. Obrigado Deus, minha felicidade é ver a Nara viva e bem com o Gael. Obrigado Deus, obrigado fellas", escreveu emocionado.