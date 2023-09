Reprodução Ronaldo revela perrengue intestinal no início do namoro: 'Não desceu'

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno relembrou o início do namoro com Celina Locks, quando ficou 48 horas sem defecar e foi traído pelo vaso sanitário ao tentar se aliviar. O casal foi convidado do programa "Sobre Nós Dois" (GNT).

Durante a participação na atração de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, Ronaldo Fenômeno contou a vez que ficou tímido e não conseguiu evacuar por 48 horas. O ex-jogador relembrou a vergonha do início de namoro.

"No primeiro dia estava tudo bem, tudo ok, mas na hora de fazer o número dois, num quarto de hotel normal não é confortável, aí meu organismo deu uma travada natural de dois dias, que eu ganhei um tempo já pensando como seria aquela situação", relatou.

O casal curtia uma estadia luxuosa em Bahamas. "Eu fui no lavabo da sala numa hora em que ela estava muito ocupada. Cara, aí tudo que poderia dar errado, deu errado. É tipo filme, não desceu a descarga, tranquei ela lá, falei 'fique aí que deu um problema aqui'. Liguei na recepção, veio o pessoal para consertar, o pessoal chegou gritando 'meu Deus do céu, o que é isso?'. Foi horrível. Num certo momento, ela curiosa, também saiu para ver o que estava acontecendo", completou.

Celina Locks relembrou que o ex-jogador estava "morrendo de vergonha". A modelo afirma que o tranquilizou apontando que "essas coisas acontecem". O casal ainda teria saído para passear enquanto os funcionários desentupiam o vaso.