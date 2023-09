Reprodução Gabi Martins canta no casamento da irmã e web reage: 'Quebrou taças'

A cantora Gabi Martins foi atração no casamento da irmã na última sexta (8). Através das redes sociais, a ex-BBB compartilhou a escolha do vestido, os bastidores e a apresentação que fez em homenagem à irmã.

Gabi Martins interpretou a música 'A Thousand Years' de Christina Perri. "Eu nunca tremi tanto para cantar, perdão. Juro, estava muito emocionada", explicou.

No entanto, os internautas não gostaram da escolha da música e não perdoaram, zombando a apresentação da ex-BBB.

"Quebrou as taças", ironizou um internauta. "A voz do anjo esmurrou o meu ouvido", zombou outro. "Arrasou? De fato, arrasou com os tímpanos dos convidados", apontou uma terceira.

Além da voz, o look escolhido por Gabi Martins para o casório, que aconteceu durante o dia, não foi elogiado. "Típico look de quem quer aparecer mais que a noiva", comentou uma. "Porque o povo tá indo quase pelado para casamento ultimamente?", questionou outra.

"Gosto dela, mas a música não combinou com ela e esse vestido é bonito, porém em outra ocasião", ponderou outra.

Ciente das críticas, Gabi Martins se pronunciou: "Desculpa, eu tava muito nervosa e emocionada. Foi muito difícil respirar e cantar. Foi difícil não chorar. Eu dei o meu melhor tanto aqui tanto no discurso".