O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, está internado na UTI do Hospital Uberlândia Medical Center, em Uberlândia (MG), após ser transferido à unidade na última sexta-feira (8).

"O paciente mantém estabilidade e encontra-se internado em observação na UTI para acompanhamento de cuidados intensivos", informou a unidade, neste sábado (9), por meio de boletim médico.

Regis estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia (GO), após sofrer um acidente de carro na BR-153 em Jaraguá, também no Goiás. A transferência foi solicitada pelo próprio músico, segundo informações do UOL.

"Na ocasião da transferência o paciente possuía bom estado geral de saúde, estava consciente e respirava espontaneamente. Ressaltamos que tanto a família quanto o paciente foram devidamente orientados pela equipe médica", diz o hospital.

O cantor estava usando uma sonda por causa da demora na digestão de alimentos e retirou o equipamento na noite de quinta-feira (7).





O acidente



O cantor sofreu o acidente de trânsito no dia 30 quando estava a caminho de um show, que seria realizado na cidade de Ceres, região central de Goiás.

Pelas redes sociais, Regis publicou o relato do acontecido enquanto era socorrido e pediu para que o fãs orassem por ele. Na gravação, o músico aparece ferido com sangue escorrendo pelo rosto.

"Estou com muita dor no abdômen. Estou sendo atendido aqui. Deus é bom, deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é meu refúgio", afirmou ele no registro.













