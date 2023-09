Reprodução 'Uma preenche o vazio da outra', diz MC Dricka sobre relação com noiva

A cantora MC Dricka está vivendo uma nova fase na vida amorosa! Neste sábado (9), a funkeira detalhou como está o status de relacionamento e fez uma declaração sobre a conexão com a companheira Larissa Lima.

Questionada se o relacionamento com a cirurgiã dentista estava em boa fase, MC Dricka revelou estar prestes a dar um passo a mais na relação.

"A gente ficou noiva recentemente, tem quase um ano que a gente está vivendo uma história de amor maravilhosamente e ta sendo incrível, uma preenche o vazio da outra", celebrou.

MC Drick está na lista dos famosos que devem subir ao palco do The Town neste último final de semana do festival.

Além do noivado, Dricka comemorou estar participando da primeira edição do festival. Nascida em uma periferia da zona norte da capital paulista, a funkeira afirmou estar representando a cultura dos fluxos e bailes de favela.

"O significado de eu estar fazendo um show aqui é a representatividade, eu to representando a galera do fluxo, a galera da periferia. Não só estou realizando um sonho meu de estar aqui, como estou realizando o sonho da galera de ver a música que a gente escuta na favela tocando em um dos maiores eventos do Brasil", enalteceu.

A cantora subirá no Palco Factory, que neste sábado traz o funkeiro Mc Don Juan, o rapper Yunko Vino e a cantora Grag Queen.