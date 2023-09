Reprodução Paolla Oliveira revela cômodo favorito de Diogo Nogueira

Paolla Oliveira dividiu com os seguidores vídeos da obra da mansão que vai morar com o namorado Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro. A atriz visitou o local e deu mais detalhes da mudança.

Nos Stories do Instagram, ela lamentou a demora para deixar tudo pronto para receber o casal.

"Estão dizendo por aí, né, Roberto? Que faltam dois meses", disse ela no vídeo.

"Um vídeo de reação a mais um dia de visita à minha obra. Olha aí, como eu vou reagir se vou me mudar e a casa está assim, ainda? Eu vou mudar", garantiu.

Na sequência, Paolla mostrou a cozinha, o cômodo favorito do cantor, segundo ela. "Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo [cozinha]. Olha aí, é isso o que a gente tem para oferecer neste momento [risos]. Está quase! Vai sair, gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar", afirmou ela.