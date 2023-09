Reprodução/Instagram Preta Gil

Preta Gil, que está se recuperando após cirurgia para a retirada de um câncer no intestino, compartilhou em seu Instagram uma publicação que fala sobre questões envolvendo sua saúde mental – lembrando que, além do tratamento, a cantora passou por uma separação recentemente.

"Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar, palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo", diz a publicação.

Internada, Preta compartilhou ainda um vídeo fazendo uma caminhada noturna pelo hospital ao lado de uma amiga de infância, a figurinista Reka Koves. Nos últimos dias ela vem recebendo a visita de amigos famosos, como o cantor Thiaguinho, a atriz Carolina Dieckmann e o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Reprodução/Instagram Publicação compartilhada por Preta Gil