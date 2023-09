Reprodução/Instagram Myrian Rios comenta ausência de fotos nas redes sociais do ex-marido Roberto Carlos

Myrian Rios respondeu um seguidor sobre a falta de fotos ao lado do ex-marido, Roberto Carlos, nas redes sociais do cantor.

"Por que Roberto Carlos tem fotos com as outras mulheres dele menos com você. Ele tem mágoa de você?", questionou um internauta.





Pelos Stories do Instagram, a atriz declarou: "Por que Roberto Carlos tem fotos com as outras mulheres dele menos com você. Ele tem mágoa de você?", disse.

No perfil do artista, são compartilhadas fotos antigas dele com os filhos, amigos e shows com frequência.

Roberto Carlos e Myrian ficaram juntos por 12 anos.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !