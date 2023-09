Reprodução/Instagram Whindersson compartilhou áudio enviado pela atriz

Whindersson Nunes compartilhou em suas redes sociais a reação inusitada de Bruna Marquezine ao seu vídeo, no qual o comediante conta sua experiência ao assistir ao filme “Besouro Azul”, no qual Bruna divide o protagonismo com o ator Xolo Maridueña. Em um vídeo, ele mostra um áudio enviado pela atriz, no qual ela cai na gargalhada.

"VÍDEO NOVOOOOO, aprovado pela atriz do filme Bruna Marquezine. Não entendi muito o que ela falou, mas parece que gostou. O DIA EM QUE EU ASSISTI BESOURO AZUL! Divirta-se e não esquece de deixar um joinha legal pra mim. Beijo, vou treinar", disse ele.

Leia também Ludmilla perde voo após after do The Town e pega jatinho

Bruna comenta sobre um momento do vídeo em que Whindersson recria uma cena do filme. Veja abaixo:

Confira o vídeo completo: