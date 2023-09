Reprodução/Instagram 08.09.2023 Eliezer revelou aos seus seguidores qual a parte mais difícil em ser pai

O ex-BBB Eliezer revelou, em conversa com seus seguidores no Instagram, qual é a parte mais difícil em ser pai. Ele abriu uma caixinha de perguntas na rede social e aproveitou para responder algumas dúvidas dos fãs, além de refletir sobre paternidade e educação.



"Eu acho que [a parte mais difícil da paternidade] é entender que a nossa vontade não está mais em primeiro lugar. Exemplo, eu estou aqui deitado vendo filme, se a Lua acordar agora e chorar, eu vou ter que parar e vou resolver a minha filha. Minha filha em primeiro lugar", afirmou.



Questionado sobre qual é a sensação de ser pai de uma menina, o influenciador afirmou: "É uma delícia porque eu tenho certeza que ela vai ser muito grudada comigo. Mas acho que ser pai/mãe de menino é muito mais difícil porque vivemos em uma sociedade com ensinamentos machistas e você criar um menino sem interferência dessa cultura ultrapassada é um desafio muito grande."



Em seguida, o ex-BBB revelou que não pretende dar doce para a filha antes dos dois anos e como a decisão afetou a rotina da família. "Nas nossas compras, não compramos mais doce/chocolate. Quando a gente quer, é pontual."







Redução nas mamas

O ex-BBB compartilhou nas redes sociais o processo de recuperação após passar por uma cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração . O influenciador passou pelo procedimento há mais de uma semana e mostrou como o volume das mamas já reduziu no período.

Reprodução/Instagram - 05.09.2023 Eliezer após cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração





Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Eliezer apareceu explicando as etapas para colocar a cinta e placas no corpo. "Uma etapa importante do pós [operatório] é usar cinta com essas placas, por pelo menos 45 dias. Eu só tiro para tomar banho", explicou, enquanto colocava as placas nas costas, na cintura e na barriga, antes de fechar a cinta.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!