Caetano Veloso entra em discussão e opina sobre música de Luísa Sonza

A música 'Chico', de Luísa Sonza, ganhou o posto de um dos assuntos mais comentados das redes sociais e até Caetano Veloso entrou na discussão. Tudo começou quando os fãs da cantora afirmaram que ela se tornou a primeira artista brasileira a colocar uma música de bossa nova.

A declaração fez com que os internautas questionassem se a canção em homenagem a Chico Moedas pode ser definida como bossa nova.





O cantor então fez questão de opinar após a repercussão. "O violão base está tocando bossa nova, me parece. Mas é que MPB é música popular brasileira... Meio que cobre tudo. São coisas muito diferentes. Depende mais de quem faz e qual o lugar que as pessoas veem aquele artista", afirmou ele.

A música conquistou o primeiro lugar do Top50 do Spotify Brasil, desbancando 'Penhasco2', parceria de Luísa com Demi Lovato.

Caetano Veloso comentando sobre a atual discussão gerada no Twitter: se “Chico”, atual hit de Luísa Sonza, seria uma bossa-nova ou MPB. 🤍 pic.twitter.com/2Jb3ydZ5KI — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 7, 2023