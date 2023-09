Reprodução - Instagram 8.9.2023 Ludmilla perde voo após The Town

A cantora Ludmilla enfrentou um verdadeiro perrengue chique na manhã desta sexta-feira (8). Após dar um festão para os famosos depois do show que realizou no festival The Town , na quinta-feira (7), em São Paulo (SP), Ludmilla perdeu o voo e precisou pegar um jatinho.



Na tentativa de voltar para casa, Ludmilla não poupou dinheiro para embarcar em uma aeronave de luxo. "Depois do show ontem, aconteceu um mega after! Eu até perdi meu voo. Eu tive que remarcar. Perdi o voo porque eu não tinha capacidade. Mas agora estamos indo para o Rio de Janeiro", disse Ludmilla.





A cantora aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu durante a apresentação no palco principal do "The Town". "Olha o estado da cantora! Gente, ontem foi muito bom. Obrigada por todas as mensagem, pelo carinho [...] Eu queria mandar um super beijo para todo mundo que me mandou energia positiva, para quem curtiu o show", completou a cantora.

Ludmilla realizou o famoso "Fervo da Lud" após o festival. Nomes como Jade Picon, João Guilherme, Mari e Jonas, Pocah e Tina Calamba curtiram a festa. A regra do evento era não usar o celular. Por isso, os poucos registros do fervo ficaram por conta da própria anfitrião, que atacou de DJ e serviu lanches para os amigos famosos.