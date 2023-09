Reprodução/Instagram Luiza Valdetaro comemora aniversário em viagem com família

Luiza Valdetaro completou seus 38 anos de vida nesta quinta-feira (7) e, para comemorar a data especial, a atriz escolheu as paisagens paradisíacas dos Lençóis Maranhenses. Abrindo o álbum de fotos da viagem no feriadão, ela compartilhou fotos ao lado da filha mais velhas, Maria Luiza.

"Day 1 do feriado de niver. Obrigada a todos que fazem parte da minha vida! Da forma que for! Muito feliz e agradecida por cada experiência que a vida me oferece! Boas ou ruins… Aprendendo e agradecendo", escreveu.

Nos comentários, Maria Luiza enalteceu a beleza da mãe: "Linda mamãe."

Para celebrar, Luiza contou com a presença de familiares e amigos. "Lugar muito especial, com pessoas ainda mais especiais. Meu niver não poderia ter sido melhor", compartilhou em uma sequência de stories.